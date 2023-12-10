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10 декабря, 16:19

Пингвины засыпают 10 тысяч раз в день, выяснили учёные

Science: Пингвины засыпают на четыре секунды 10 тысяч раз в день, чтобы выжить

Пингвины способны "выключаться" каждые восемь секунд на четыре секунды, чтобы выспаться. Этот удивительный навык позволяет им выживать, особенно во время высиживания яиц, подвергаясь опасности хищников. Исследование учёных опубликовано в журнале Science.

Специалистам удалось обнаружить, что эти птицы способны засыпать таким образом почти десять тысяч раз в сутки. Подобный сон занимает в сумме целых 11 часов и, как предполагается, является ключевым элементом биологии пингвинов, позволяющим им избежать усталости и эффективно справляться с долгими периодами сидения на яйцах.

Команды из Лионского исследовательского центра неврологии и Корейского полярного исследовательского института фиксировали поведение птиц во время сна в колонии в Антарктиде. Учёные использовали дистанционный мониторинг электроэнцефалограммы (ЭЭГ), чтобы выяснить, когда пингвины закрывали глаза. Они собрали данные о 14 взрослых особях в течение 11 дней на острове Кинг Джордж у побережья Антарктиды.

"Микросон антарктических пингвинов оказался захватывающим открытием, открывающим новые грани понимания сна у животных", пояснил один из учёных.

В ходе исследования специалисты установили, что пингвины могут переходить в микросон, когда спит только одно полушарие мозга. Этот процесс может сопровождаться закрытием одного глаза, в то время как при сне обоих полушарий оба глаза остаются закрытыми.

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А ранее Лайф рассказывал, почему у пингвинов не мёрзнут лапы зимой. При низкой температуре воздуха конечности нагреваются всего лишь до пары-тройки градусов выше нуля, за счёт чего в морозы не теряется тепло.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Дарья Нарыкова
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