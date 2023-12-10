Потерянное кольцо за 750 тысяч евро нашли в пылесосе

В парижском отеле Ritz туристка потеряла бриллиантовое кольцо за 750 тысяч евро. Как сообщает Le Parisien, женщина оставила дорогущее украшение в номере на тумбочке и пошла по магазинам, а когда вернулась, не нашла его.

Постоялица обратилась в полицию, и спустя два дня правоохранители нашли кольцо в пылевом мешке пылесоса. Не исключено, что оно попало туда, когда в номере была уборщица. Известно, что туристка является предпринимательницей и родом из Малайзии.