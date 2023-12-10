Сразу четыре города Казахстана настиг коммунальный апокалипсис

Сразу в четырёх городах Казахстана — Экибастузе, Балхаше, Атырау и Актау — произошли аварии на коммунальных сетях, из-за чего тысячи людей остались без отопления и воды. В пресс-службе Минэнерго республики инциденты охарактеризовали как технологические нарушения.

Авария на магистральном трубопроводе в Актау, оставившая без отопления половину города. Видео © Telegram / Tengrinews

Так, в ночь на 10 декабря на Экибастузской ТЭЦ (северо-восток Казахстана) затопило помещения, где расположены насосы для водяных котлов. В итоге были запущены резервные котлы, но местные жители всё равно жалуются на недогрев в квартирах. Многие боятся повторения аварии, произошедшей 27 ноября 2022 года. Тогда на Экибастузской ТЭЦ из-за повреждений на тепловых сетях были остановлены водяные котлы. В результате без тепла остался ряд микрорайонов.

В Балхаше (город на юго-востоке страны) минувшей ночью произошёл прорыв трубы, из-за чего прекратилось теплоснабжение домов, расположенных на шести улицах. В мэрии заявили, что причиной аварии стал износ тепловых сетей, который составляет 75%. В Атырау (город на западе Казахстана) сегодня была приостановлена подача воды. Местные власти сообщали, что из-за морозов в местах забора воды в реке Урал у насосных станций образовался лёд, что и вызвало остановку водозаборных сооружений. Водолазам пришлось вручную разбивать лёд, чтобы восстановить подачу. На данный момент два из трёх водоочистных сооружений уже очищены и запущены. Кроме того, коммунальный апокалипсис не прошёл мимо Актау (запад Казахстана). Сегодня там произошла авария на магистральном теплопроводе, из-за чего половина города осталась без отопления.