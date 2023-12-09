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9 декабря, 11:12

Жители Казахстана получили предупреждение о 380-градусных морозах и не на шутку перепугались

Жителей Казахстана по ошибке предупредили о морозах под минус 380 градусов

Некоторым жителям Северо-Казахстанской области соседней республики по ошибке пришло СМС-сообщение с предупреждением об экстремальном похолодании до минус 380 градусов. Об этом пишет телеканал "360".

"На территории СКО — сильный мороз до минус 380 градусов. Отмена занятий по 11-е классы", — такое сообщение пришло некоторым гражданам.

Указывается, что сообщение было технической ошибкой, а оператор лишь передал его. Отправителем оказался единый номер вызова экстренных служб 112. После обнаружения неточности получившим такое уведомление гражданам прислали исправленное сообщение.

Сообщение, которое пришло некоторым жителям Казахстана. Фото © Телеканал "360"

Сообщение, которое пришло некоторым жителям Казахстана. Фото © Телеканал "360"

В Госдуме предложили оповещать россиян о времени приезда скорой помощи по СМС

В Госдуме предложили оповещать россиян о времени приезда скорой помощи по СМС

Ранее в России предложили оповещать россиян СМС о магнитных бурях. Указывается, что метеочувствительные люди чувствуют себя хуже в этот период, поэтому предупреждение о надвигающихся изменениях помогло бы им подготовить себя и свой организм. Идею уже одобрили в МЧС.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Константинов
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