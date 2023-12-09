Жители Казахстана получили предупреждение о 380-градусных морозах и не на шутку перепугались

Некоторым жителям Северо-Казахстанской области соседней республики по ошибке пришло СМС-сообщение с предупреждением об экстремальном похолодании до минус 380 градусов. Об этом пишет телеканал "360".

"На территории СКО — сильный мороз до минус 380 градусов. Отмена занятий по 11-е классы", — такое сообщение пришло некоторым гражданам.

Указывается, что сообщение было технической ошибкой, а оператор лишь передал его. Отправителем оказался единый номер вызова экстренных служб 112. После обнаружения неточности получившим такое уведомление гражданам прислали исправленное сообщение.

Сообщение, которое пришло некоторым жителям Казахстана. Фото © Телеканал "360"