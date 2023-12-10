Запад допустил большую ошибку, проигнорировав интересы России, что в итоге привело к украинскому конфликту. Такое заявление сделал бывший госсекретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш.

"Нейтральный статус Украины — это экзистенциальный вопрос для России. Ошибка, которую признавала большая часть стратегов на протяжении десятилетий, заключается в пренебрежении позицией России, считающей недопустимым членство Украины в НАТО", — указал Лелуш в беседе с Le Journal du Dimanche.

По его словам, конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы был достигнут компромисс по статусу этого государства. Лелуш добавил, что Европе придётся учитывать интересы Москвы, когда конфликт на Украине будет завершён. Также он не согласился с мнением Запада, что Россия якобы является угрозой для европейских стран.