В Петербурге пропавшего 13-летнего мальчика нашли мёртвым в 10 минутах от дома
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга пропавшего 13-летнего мальчика нашли мёртвым в 10 минутах ходьбы от его дома. Как сообщает "Фонтанка", тело семиклассника вечером 9 декабря обнаружили его мама и прохожий. Женщина рассказала, что ранее сын не ответил на звонок и не пришёл домой.
Подростка характеризуют положительно, он рос в полной семье вместе с братом. Тело погибшего направили в морг. Как отмечает 78.ru, подросток мог выпасть из окна. На балконе 23-го этажа дома, рядом с которым нашли его тело, следователи обнаружили банку из-под алкоголя и одежду.
Ранее Лайф писал, что в Новосибирске годовалый мальчик упал с 18-го этажа и остался в живых, пролежав в течение получаса после падения на земле, пока ему не вызвали скорую. У малыша сломан таз, также диагностированы ушибы лёгкого и почки.
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