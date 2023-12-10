Регион

Уведомления отключены

10 декабря, 16:54

В Петербурге пропавшего 13-летнего мальчика нашли мёртвым в 10 минутах от дома

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга пропавшего 13-летнего мальчика нашли мёртвым в 10 минутах ходьбы от его дома. Как сообщает "Фонтанка", тело семиклассника вечером 9 декабря обнаружили его мама и прохожий. Женщина рассказала, что ранее сын не ответил на звонок и не пришёл домой.

Подростка характеризуют положительно, он рос в полной семье вместе с братом. Тело погибшего направили в морг. Как отмечает 78.ru, подросток мог выпасть из окна. На балконе 23-го этажа дома, рядом с которым нашли его тело, следователи обнаружили банку из-под алкоголя и одежду.

Лайф публикует всю историю жуткого убийства 12-летнего школьника в Ачинске

Лайф публикует всю историю жуткого убийства 12-летнего школьника в Ачинске

Ранее Лайф писал, что в Новосибирске годовалый мальчик упал с 18-го этажа и остался в живых, пролежав в течение получаса после падения на земле, пока ему не вызвали скорую. У малыша сломан таз, также диагностированы ушибы лёгкого и почки.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров