Лайф публикует всю историю жуткого убийства 12-летнего школьника в Ачинске

Следственный комитет продолжает расследовать убийство двенадцатилетнего Димы в городе Ачинске Красноярского края. Основным подозреваемым по-прежнему остаётся его одноклассник, хотя многие убеждены в том, что он не смог бы совершить подобное преступление в одиночку.

Первые тревожные новости поступили в ачинское отделение полиции утром 17 ноября, когда местная жительница заявила о пропаже своего двенадцатилетнего сына. Мальчик ушёл в школу накануне и не вернулся домой, а попытки дозвониться до него оказались безрезультатны: он не брал трубку. Информация о его исчезновении быстро распространилась через социальные сети, начались поиски.

Опрошенные описывали мальчика плохо одетым, с их слов, он часто просил у людей деньги или еду. Сотрудница одного из магазинов рассказала, что видела Диму за два дня до новости об исчезновении грязным и голодным. Кто-то из незнакомых мужчин купил ему поесть, а потом предложил пойти вместе поискать его родителей и увёл мальчика. Правоохранители сразу же проверили этого человека, но он оказался невиновен в пропаже ребёнка.

Следственный комитет завёл уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Продолжались опросы родителей, друзей и товарищей по школе. В том числе рассматривалась версия побега из дома, ведь Диму в школе охарактеризовали как склонного к девиантному поведению и часто бродяжничавшего, хотя его семья никогда не состояла на учёте.

К сожалению, наихудшие опасения следствия подтвердились: вечером 18 ноября тело школьника нашли в реке Мазульке на окраине Ачинска. Медики констатировали травму от удара по затылку острым металлическим предметом (топор) и рану от ножа, оставленную, видимо, при попытке добить жертву.

От берега тянулся кровавый след, который привёл в дом одноклассника жертвы по имени Илья (имя изменено). В доме тоже нашли пятна крови и рюкзак Димы. Илья живёт с мамой и отчимом. Отзывы знакомых о нём противоречивы. Соседка заявила, что он обычный мальчик, который иногда может браниться или влезть в драку, но ничего из ряда вон. А вот ровесники Ильи называют его задиристым и наглым, постоянно нарывающимся на конфликты, особенно с теми, кто младше. При этом известно, что они с Димой общались, но не были друзьями.

Следователи заподозрили в убийстве отчима Ильи, в дом которого привела кровавая тропа. Однако после опроса свидетелей удалось выяснить, что у мужчины есть алиби на момент преступления: он находился на работе. А мама парня в это время лежала в больнице. То есть дома не было взрослых, только Илья. После этих свидетельств сам школьник стал подозреваемым. На допросе он сознался в убийстве.

Версия следствия такова. Вечером 17 ноября Дмитрий пришёл в гости к Илье. Между ребятами возник конфликт, причиной которого якобы стало оскорбление Димой мамы Ильи, после которого последний схватил топор в сенях и нанёс гостю несколько ударов по затылку, потом вывез к реке и скинул в воду. Дома он постарался смыть кровь, а на следующий день пошёл в школу, словно ничего и не было. Многие из местных жителей не могут поверить в эту версию из-за необъяснимой хладнокровности школьника-убийцы.

Сотрудники СК проверят версию Ильи. Так или иначе, юный преступник не может быть привлечён к уголовной ответственности из-за возраста. Пока продолжается расследование, он будет находиться в детском приюте. Если его вина подтвердится, то он будет помещён в училище закрытого типа для малолетних преступников.

Похороны Дмитрия состоялись 21 ноября. Церемонию посетили сотни людей.