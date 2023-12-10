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10 декабря, 17:30

Поножовщина в московском ТЦ попала на видео

В Москве два человека пострадали в поножовщине в торговом центре

<p>Пострадавший после поножовщины в ТЦ "Калейдоскоп" в Москве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Пострадавший после поножовщины в ТЦ "Калейдоскоп" в Москве. Обложка © Telegram / Mash

В Москве в торговом центре "Калейдоскоп" произошла драка с поножовщиной. Пострадавших доставили в одну из московских больниц. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Поножовщина в торговом центре "Калейдоскоп" в Москве. Видео © Telegram / "Прокуратура Москвы"

По информации Mash, инцидент произошёл возле магазина техники Apple "ре:Стор" на первом этаже. Сотрудники барбершопа что-то не поделили с охранниками торгового центра, после чего последние достали оружие и нанесли удары.

На место происшествия приехала скорая, которая забрала пострадавших в больницу с ножевыми ранениями. Первого охранника уже задержали, второго — ещё разыскивают. Прокуратура Москвы взяла проверку на контроль.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали 42-летнего мужчину, угрожавшего ножом прохожим напротив одного из ТРЦ. Во время обысков в его иномарке нашли пистолет.

Дарья Нарыкова
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