В Екатеринбурге на ходу загорелся троллейбус с пассажирами
В Екатеринбурге троллейбус с пассажирами загорелся прямо во время движения. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба городской администрации.
В Екатеринбурге на ходу загорелся троллейбус с пассажирами. Видео © Telegram / "Екатеринбург № 1"
"Благодаря грамотным действиям водителя и кондуктора пассажиры были эвакуированы. Вызваны сотрудники МЧС, которые потушили троллейбус. Пострадавших нет", — приводит издание E1.ru сообщение мэрии.
Инцидент произошёл вечером 10 декабря возле остановки Начдива Онуфриева. Причиной возгорания стало короткое замыкание. В администрации отметили, что сгоревшему транспортному средству было более 20 лет и его планировали списать в конце текущего месяца. Теперь вместо него на линию выйдет новый троллейбус белорусского производства.
Ранее Лайф сообщал, что следовавший в Москву самолёт со 176 пассажирами на борту загорелся при наборе высоты после взлёта из Новосибирска. Вспыхнули оба двигателя авиалайнера, из-за чего экипаж воздушного судна совершил экстренную посадку.
Кадр из видео Telegram / Новости Екатеринбурга | Урала