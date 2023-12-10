В Екатеринбурге троллейбус с пассажирами загорелся прямо во время движения. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Екатеринбурге на ходу загорелся троллейбус с пассажирами. Видео © Telegram / "Екатеринбург № 1"

"Благодаря грамотным действиям водителя и кондуктора пассажиры были эвакуированы. Вызваны сотрудники МЧС, которые потушили троллейбус. Пострадавших нет", — приводит издание E1.ru сообщение мэрии.

Инцидент произошёл вечером 10 декабря возле остановки Начдива Онуфриева. Причиной возгорания стало короткое замыкание. В администрации отметили, что сгоревшему транспортному средству было более 20 лет и его планировали списать в конце текущего месяца. Теперь вместо него на линию выйдет новый троллейбус белорусского производства.