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10 декабря, 17:23

В Екатеринбурге на ходу загорелся троллейбус с пассажирами

В Екатеринбурге троллейбус с пассажирами загорелся прямо во время движения. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Екатеринбурге на ходу загорелся троллейбус с пассажирами. Видео © Telegram / "Екатеринбург № 1"

"Благодаря грамотным действиям водителя и кондуктора пассажиры были эвакуированы. Вызваны сотрудники МЧС, которые потушили троллейбус. Пострадавших нет", — приводит издание E1.ru сообщение мэрии.

Инцидент произошёл вечером 10 декабря возле остановки Начдива Онуфриева. Причиной возгорания стало короткое замыкание. В администрации отметили, что сгоревшему транспортному средству было более 20 лет и его планировали списать в конце текущего месяца. Теперь вместо него на линию выйдет новый троллейбус белорусского производства.

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Ранее Лайф сообщал, что следовавший в Москву самолёт со 176 пассажирами на борту загорелся при наборе высоты после взлёта из Новосибирска. Вспыхнули оба двигателя авиалайнера, из-за чего экипаж воздушного судна совершил экстренную посадку.

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Кадр из видео Telegram / Новости Екатеринбурга | Урала

Наталья Исакова
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