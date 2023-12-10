ЛНР и Чечня продемонстрировали свои достижения на выставке-форуме "Россия"

10 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" прошли дни Луганской Народной Республики и Чечни. Глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель кабмина ЧР Муслим Хучиев представили достижения регионов и рассказали о путях дальнейшего развития.

Народный артист Чеченской Республики Мурад Байкаев исполнил песню "Вперёд, Россия — родина героев!". Видео © Предоставлено LIFE

"В 2014 году начался наш долгий путь домой — в Россию. Мы выстояли под беспрецедентным геноцидом и давлением украинских властей и сегодня с гордостью говорим: Россия — наша Родина. Как сказал наш президент Владимир Путин, в ЛНР живут люди, крепкие душой, сердцем, характером, способные многим показать пример, как надо жить и работать, какой стержень должен быть у каждого", — подчеркнул Пасечник.

Отмечается, что сейчас ЛНР восстанавливается после нестабильности и боевых действий. На Луганщине удалось перезапустить работу осевых производств, в частности Алчевского металлургического комбината, завода ферросплавов и вагоноремонтного предприятия в Стаханове. Это позволяет называть республику "стальным сердцем России". При этом в регион приходят и новые инвесторы, например, в аграрную промышленность — недавно в ЛНР построили новый животноводческий комплекс. Развивается и научная сфера — на днях открылись лаборатории в Донбасском техническом университете.







Глава Чечни Рамзан Кадыров, приветственные слова которого зачитал Хучиев, подчеркнул, что экспозиция на стенде республики отражает национальный дух чеченского народа, а также его патриотизм и любовь к Родине. Гости смогут увидеть результаты применения в регионе карбонового полигона — одного из первых в РФ объектов, который исследует климатические изменения. Кроме того, там показана модель интеллектуальной солнечной электростанции — её создали молодые учёные Чечни.







"Мы видим, как много посетителей, сколько людей интересуются достижениями Чеченской Республики, а самое главное — вызывает большой интерес, как она будет развиваться в будущем, поскольку сегодня это действительно один из самых динамично развивающихся регионов", — сказал зампред Правительства РФ, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ, Александр Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что кабмин и власти Чечни будут улучшать условия для жизни, бизнеса и туризма в регионе. Также Новак указал, что на данный момент республика является безопасным местом с высоким уровнем инвестиций — там развиваются сельское хозяйство и промышленность.

Перед посетителями выставки выступили мастера чеченской эстрады — певец Мурад Байкаев исполнил композицию "Вперёд, Россия — родина героев!".