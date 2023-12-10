В Белом доме пожаловались, что после помощи Киеву у США осталось мало денег на пополнение запасов
Белый дом: У США остался примерно $1 млрд на восполнение запасов вооружений
У США на восполнение запасов боеприпасов осталось около миллиарда долларов. Об этом в эфире CBS сообщила глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. По её мнению, Вашингтону не надо выбирать между обеспечением своей боеготовности и помощи партнёрам, в частности Киеву.
"Стоит ли нам рисковать собственной боеготовностью, поскольку ситуация в мире становится сложнее? Конгресс должен гарантировать, что мы сможем обеспечить нашу национальную безопасность, одновременно поддерживая наших союзников, таких как Украина", — сказала Янг.
По её словам, значительная часть денег, которые США выделяют для поддержки Незалежной, в итоге всё равно остаётся в США. Янг пояснила, что за счёт этих средств создаётся больше вооружений и высокооплачиваемых рабочих мест для граждан США.
Ранее Янг сообщила Конгрессу, что к концу календарного года у США закончатся средства для поддержки Киева. Она отметила, что из-за безответственности американских законодателей Украина окажется "на коленях" на поле боя.
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