Стали известны детали поножовщины в столичном ТЦ "Калейдоскоп"

Один из раненных в результате поножовщины, которая случилась в столичном ТЦ "Калейдоскоп", лежал в крови, однако находился в сознании. Ещё одному участнику потасовки надевали наручники. Об этом "Газете.ru" рассказала очевидица Светлана.

"Видела, что парень в крови лежал и другому наручники надели потом. Я зашла и увидела уже лежавшего в крови парня. Пострадавший живой был. Пытался присесть, но не вышло. И когда на скорую грузили, был живой, шевелился. Я как раз выходила. Охранник большой на эмоциях что-то там говорил", — рассказала Светлана.