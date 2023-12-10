Стали известны детали поножовщины в столичном ТЦ "Калейдоскоп"
Свидетельница поножовщины в столичном ТЦ сообщила, что раненый был в сознании
Один из раненных в результате поножовщины, которая случилась в столичном ТЦ "Калейдоскоп", лежал в крови, однако находился в сознании. Ещё одному участнику потасовки надевали наручники. Об этом "Газете.ru" рассказала очевидица Светлана.
"Видела, что парень в крови лежал и другому наручники надели потом. Я зашла и увидела уже лежавшего в крови парня. Пострадавший живой был. Пытался присесть, но не вышло. И когда на скорую грузили, был живой, шевелился. Я как раз выходила. Охранник большой на эмоциях что-то там говорил", — рассказала Светлана.
Напомним, что сегодня в Москве в торговом центре "Калейдоскоп" случилась драка с поножовщиной. Пострадавших привезли в одну из городских больниц. Сотрудники барбершопа поругались с охранниками торгового центра, после чего последние достали оружие и нанесли удары.
Telegram / Mash