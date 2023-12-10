Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и области

Украинское агентство УНИАН сообщило о звуках взрывов в Одессе и области. Их причина неизвестна, официальных комментариев от местных властей не поступало.

Предварительно, в городе работает система ПВО, в регионе объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.