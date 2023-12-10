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10 декабря, 20:25

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и области

Украинское агентство УНИАН сообщило о звуках взрывов в Одессе и области. Их причина неизвестна, официальных комментариев от местных властей не поступало.

Предварительно, в городе работает система ПВО, в регионе объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.

Объект критической инфраструктуры повреждён в подконтрольном Киеву Херсоне

Объект критической инфраструктуры повреждён в подконтрольном Киеву Херсоне

Ранее стало известно, что припортовая инфраструктура Одессы получила повреждения после ночных взрывов. Ущерб был нанесён складским помещениям и специальной автопогрузочной технике.

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Getty Images / Mixarde

Оксана Попова
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