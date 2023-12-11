Патриарх Кирилл назвал пятёрку по-настоящему свободных стран

Россия — одна из пяти стран мира, которая является по-настоящему свободной. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после великого освящения храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами — храма при ГУ МВД России по Москве.

Глава РПЦ подчеркнул, что благополучие не должно отдалять людей от Бога. Наоборот, нужно испытывать благодарность за каждый прожитый день в свободной стране.

"Мы живём в реально свободной стране. Таких стран я насчитал всего пять, может чуть больше, ведь все остальные не являются реально свободными. Но мы живём в реально свободной стране и должны благодарить Господа за всё это", — пояснил патриарх.

Он также призвал молиться за отечество, за Верховного главнокомандующего Владимира Путина, который является православным человеком, осознающим огромную ответственность, которая возложена на него свыше. Патриарх напомнил и о необходимости молиться за наших воинов и тех, кто оберегает страну от врагов, беспорядка, правонарушений и того, что может привести к междоусобице.