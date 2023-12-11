Появилось видео уничтожения позиции ВСУ под Клещеевкой
Военкор RT показал видео атаки российских войск на позиции ВСУ под Клещеевкой
Спецназ "Ахмат" и 4-я отдельная мотострелковая бригада нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины на Донецком направлении. Как сообщил военный корреспондент RT Влад Андрица, опубликовавший видеозапись с места событий, это происходило под Клещеевкой.
Кадры атаки российских войск на позиции ВСУ под Клещеевкой. Видео © t.me / RT
По данным канала, на этом участке фронта в настоящее время идут интенсивные бои. Журналисты также подчеркнули, что российские военные смогли занять высоту, господствующую над населённым пунктом, и теперь противнику ничего не остаётся, кроме как сбежать с поля боя или погибнуть.
Ранее Министерство обороны России рассказало об успехах российских военных под Клещеевкой. В ведомстве рассказали, что за сутки на этом направлении бойцами ВС РФ было отбито две атаки украинских военных, а противник потерял 175 человек личного состава.
t.me / RT