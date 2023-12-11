Иммунолог рассказал об опасности заражения двумя вирусами одновременно

Человек может одновременно заразиться двумя инфекциями, и течение болезни будет зависеть от типа вируса. Об этом газете "Вечерняя Москва" рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

По словам Крючкова, в зоне риска заражения параллельными инфекциями находятся пожилые люди, те, кто страдает хроническими заболеваниями, беременные и дети младше пяти лет. Для большинства же заражение несколькими инфекциями не чревато какими-то рисками.

"Просто нужно внимательно оценивать состояние по наиболее тяжёлому вирусу. Условно, если человек заболел коронавирусом и гриппом, то тяжелее коронавирус. Если гриппом и риновирусом, то тяжелее грипп. По самому тяжёлому и смотрим ухудшения или улучшения", — пояснил Крючков.