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11 декабря, 01:57

В МИД России высказались о формате трибунала для руководства Украины

Посол Мирошник: Вопрос о трибунале для руководства Украины прорабатывается

Тема формата трибунала над политическим руководством Украины остаётся актуальной. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он подчеркнул, что формат происходящего — это политический вопрос.

"Чем ближе будет к окончанию специальной военной операции, чем ближе будет к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал", — пояснил Мирошник.

По словам дипломата, речь идёт о необходимости привлечь к ответственности Владимира Зеленского, главу офиса украинского президента Андрея Ермака, бывшего министра обороны Алексея Резникова. Мирошник подчеркнул, что именно эти "персонажи" оказывали содействие убийству множества людей, разрушению Украины и продаже интересов этого государства.

Мирошник сообщил, что все преступления киевского режима фиксируются: для этих целей в 11 областях и республиках, примыкающих к линии боевого соприкосновения, работают оперативные центры и штабы обороны. Также он предложил создать на федеральном уровне единую базу данных по этим деяниям, куда была бы включена информация от всех компетентных органов и ведомств.

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ТАСС / Щербак Александр

Анатолий Симоненко
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