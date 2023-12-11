Названы случаи, когда банк может списать деньги со счёта без согласия клиента

Банки имеют право списать деньги со счёта без согласия клиента только в двух случаях. Как заявил в беседе с агентством "Прайм" старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников, кредитно-финансовые организации делают это, если имеется соответствующее решение суда или это предусмотрено договором.

По словам аналитика, списание по решению суда происходит при наличии исполнительного листа или судебного приказа. В первом случае в банк с этим документом обращаются приставы или граждане, в пользу которых было вынесено решение о взыскании, а во втором обычно взыскивают штрафы, долги по кредитам, алиментам, ЖКХ.

Однако с февраля прошлого года у россиян, которые направили в банк заявление о сохранении прожиточного минимума, появилась возможность оставлять на счету неприкосновенный запас. Эти средства так же, как и деньги, которые пришли в счёт возмещения вреда здоровью, социальных пособий и алиментов, кредитно-финансовая организация не имеет права списывать.

Второй случай касается безакцептного списания, когда это оговаривается в договоре с клиентом. В качестве примеров юрист привёл ситуации с очередным платежом по кредиту и платой за обслуживание. В то же время, как отмечает Гусятников, некоторые банки могут отказаться предоставлять свои услуги, если клиент не согласен с этим пунктом договора.