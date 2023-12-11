Россиянам напомнили о важных обязанностях работодателей

У руководителей и сотрудников есть ряд обязанностей, о которых многие часто забывают. О них в беседе с "Газетой.ru" напомнила hr-менеджер Марина Ходорковская.

Первая обязанность — индексация зарплат. Если речь идёт о частной, а не государственной организации, этот вопрос остаётся на совести работодателя.

Также работодатель вправе требовать компенсацию с сотрудника, испортившего оборудование. Однако размер материальной ответственности не должен превышать среднемесячный заработок человека. Также работодатель должен сохранить рабочее место за женщиной, которая уходит в декрет.

"Работодатель, учитывая рекомендации врачей, не только обязан адаптировать трудовую нагрузку беременных сотрудниц, но и предоставить им право на отпуск. В случае предоставления заявления и медицинского заключения со стороны сотрудницы, начальник корректирует её трудовую нагрузку, уменьшив норму выработки или переведя на более лёгкую и безопасную работу, с сохранением среднего заработка на уровне прежней должности", — уточнила Ходорковская.

Она напомнила, что отпуск по беременности составляет 140 календарных дней, в том числе 70 дней до и после родов. Кроме того, работодателю придётся продлить действие срочного трудового договора, если беременность или декрет ещё не закончились.