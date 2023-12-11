В Бурятии пассажирский автобус "остановил" коня на скаку и улетел в кювет

В Бурятии пассажирский автобус сбил коня и улетел в кювет. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по данному факту проводится проверка.

Сообщается, что ночью автобус "Тойота Хайс" ехал по маршруту Улан-Удэ – Сосновоозёрск недалеко от села Комсомольское Еравнинского района. В какой-то момент на дорогу выскочил конь, и водитель, не успев среагировать, сбил его.

"В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир получил телесное повреждение, обратился за медицинской помощью", — уточнили в прокуратуре.

Местные паблики уточняют, что после столкновения автобус с 13 пассажирами улетел в кювет. Также указано, что пострадал 68-летний мужчина. Предварительно, у него сломано ребро.