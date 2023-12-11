Стена рухнула на проезжую часть и едва не раздавила толпу людей во Владивостоке

Во Владивостоке стена здания бывшего пивзавода "Ливония" на улице Гоголя рухнула на оживлённую улицу во время сноса. Момент падения попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, что часть стены падает на оживлённую улицу вблизи пешеходного перехода, по которому как раз передвигалась толпа людей. Глыбы моментально расплющили строительные леса, которые установили для безопасности жителей, но пешеходы не пострадали. Чудом удалось спастись и проезжавшему мимо автомобилю: водитель вовремя успел среагировать и увернуться от удара.