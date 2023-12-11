Стена рухнула на проезжую часть и едва не раздавила толпу людей во Владивостоке
Во Владивостоке стена здания бывшего пивзавода "Ливония" на улице Гоголя рухнула на оживлённую улицу во время сноса. Момент падения попал на видео.
Стена рухнула на проезжую часть и едва не раздавила толпу людей во Владивостоке. Обложка © t.me / DPS VL
На опубликованных кадрах видно, что часть стены падает на оживлённую улицу вблизи пешеходного перехода, по которому как раз передвигалась толпа людей. Глыбы моментально расплющили строительные леса, которые установили для безопасности жителей, но пешеходы не пострадали. Чудом удалось спастись и проезжавшему мимо автомобилю: водитель вовремя успел среагировать и увернуться от удара.
Аналогичное событие ранее произошло в Москве: во время сноса здания 7-го корпуса Российского университета транспорта на проезжую часть рухнула часть стены. Чудом обошлось без пострадавших.
t.me / DPS VL