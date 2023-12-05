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5 декабря, 15:53

Камеры сняли падение стены на оживлённую дорогу при сносе здания университета в Москве

SHOT: В Москве при сносе 7-го корпуса РУТ часть стены упала на проезжую часть

<p>Последствия падения стены при сносе 7-го корпуса Университета транспорта в Москве. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/60125" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последствия падения стены при сносе 7-го корпуса Университета транспорта в Москве. Обложка © t.me / SHOT

В Москве во время сноса здания 7-го корпуса Российского университета транспорта на проезжую часть рухнула часть стены. Об этом сообщает SHOT, публикуя кадры инцидента.

Падение стены 7-го корпуса Российского университета транспорта в Москве. Видео © t.me / SHOT

Происшествие могло обернуться трагедией — за считаные секунды до падения стены по Минаевскому переулку проходили люди и проезжали автомобили. Но, к счастью, никто не пострадал.

Момент начала обрушения пятиэтажки в Астрахани попал на видео

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А 17 ноября стало известно о том, что в Забайкалье произошло обрушение на руднике, под завалами оказались люди. ЧП случилось на Верхне-Алиинском месторождении, что в 30 километрах восточнее города Балея. Позже стало известно, что трагедия унесла жизнь двух человек.

Юрий Лысенко
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