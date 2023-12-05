Камеры сняли падение стены на оживлённую дорогу при сносе здания университета в Москве

В Москве во время сноса здания 7-го корпуса Российского университета транспорта на проезжую часть рухнула часть стены. Об этом сообщает SHOT, публикуя кадры инцидента.

Происшествие могло обернуться трагедией — за считаные секунды до падения стены по Минаевскому переулку проходили люди и проезжали автомобили. Но, к счастью, никто не пострадал.

А 17 ноября стало известно о том, что в Забайкалье произошло обрушение на руднике, под завалами оказались люди. ЧП случилось на Верхне-Алиинском месторождении, что в 30 километрах восточнее города Балея. Позже стало известно, что трагедия унесла жизнь двух человек.