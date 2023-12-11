Десантники захватили позиции под Артёмовском, которые оборонял спецназ ВСУ
МО РФ: Российские десантники выбили ВСУ с позиций у Артёмовска и взяли пленных
Российские десантники овладели позициями украинских войск к северо-западу от Артёмовска, а также взяли в плен свыше 20 солдат. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Воины-десантники штурмовых подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ сблизились с позициями украинских формирований, которые оборонял спецназ ВСУ, и с ходу овладели ими. По итогам боя было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, в плен сдалось более 20 боевиков", — рассказали в МО РФ.
Как уточнили в Минобороны, штурм проходил при поддержке бронемашин БМД-2К-АУ и беспилотников. Аппараты поддерживали десантников, сбрасывая боеприпасы на пехоту ВСУ.
Ранее российские войска нанесли удар по месту сбора командного состава тактических групп ВСУ "Катран" и "Омаха". Также были поражены хранилище топлива для украинской бронетехники, военная техника и живая сила ВСУ в 128 районах.
VK / Минобороны РФ