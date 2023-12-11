США неофициально убеждают Израиль закончить операцию в Газе, узнали СМИ

Вашингтон потребовал, чтобы Израиль закончил военную операцию в секторе Газа до Нового года. Об этом во время встречи с властями еврейского государства неофициально заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Во время своего недавнего визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил израильтянам, что им придётся завершить все дела к Новому году", — сообщает журнал Economist со ссылкой на источники.