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11 декабря, 06:04

США неофициально убеждают Израиль закончить операцию в Газе, узнали СМИ

Economist: Блинкен потребовал от Израиля закончить операцию в Газе до конца года

Вашингтон потребовал, чтобы Израиль закончил военную операцию в секторе Газа до Нового года. Об этом во время встречи с властями еврейского государства неофициально заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Во время своего недавнего визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил израильтянам, что им придётся завершить все дела к Новому году", — сообщает журнал Economist со ссылкой на источники.

Тектонический сдвиг: Слабость США развернёт Израиль к Китаю

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Ранее американские СМИ уже сообщали, что в США ожидают завершения третьей фазы операции Израиля в Газе до января следующего года. Собеседники CNN объяснили, что ЦАХАЛ хочет максимально ослабить ХАМАС, однако не сможет достичь цели в 2023-м, поскольку вооружённые силы страны не заточены под долгосрочные конфликты.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Николь Вербер
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