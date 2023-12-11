Половина россиян в ходе опроса заявили, что их окружают культурные люди

Половина жителей России заявили, что их окружают культурные люди. Треть россиян считают, что за последние годы количество культурных людей увеличилось, следует из опроса ВЦИОМа.

В ходе опроса 45% респондентов ответили, что их окружают не только культурные, но и бескультурные люди. Примечательно, что чаще остальных своё окружение называли культурным граждане от 25 до 34 лет (54%).

Более 30% респондентов заявили, что количество культурных людей за последние годы уменьшилось, тогда как 31% опрошенных уверены, что на деле вовсе ничего не изменилось. Чаще остальных о сокращении количества культурных людей сообщали жители в возрасте старше 60 лет (35%), говорится в исследовании ВЦИОМа.

Почти половина респондентов (49%) выделяют в культурном человеке хорошие манеры, следование этикету и нормам поведения, ещё 24% — культурную образованность, а 9% — личные качества.

Среди негативных качеств бескультурного человека россияне выделили отсутствие манер и игнорирование норм поведения (60%), отсутствие интересов (12%), личные качества (9%), внешний вид (6%), отсутствие патриотических качеств (5%).