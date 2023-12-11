Холодец вошёл в топ-100 худших блюд мира

Онлайн-путеводитель по традиционным мировым блюдам TasteAtlas обновил антирейтинг , в который также вошли русский холодец и якутский салат "Индигирка".

Так, в этом году рейтинг визитной карточки якутской кухни набрал 2,6 балла, блюдо заняло 31-е место. При этом традиционное новогоднее угощение россиян с рейтингом 2,9 оказалось на 67-й строчке.

"Индигирка" — русский рыбный салат родом из Якутии (Саха). Он состоит из нарезанной кубиками замороженной рыбы, смешанной с луком, маслом, солью и перцем", — говорится в описании блюда.

При этом холодец эксперты называют блюдом, состоящим из "мяса в желатине", название которого происходит от русского слова "холод", имея в виду, что оно всегда подаётся холодным.

"Считается, что это блюдо приобрело популярность в XIX веке, в то время его употребляли в основном слуги", — отмечается на сайте.

При этом в топ-5 худших блюд по версии энциклопедии попали:

— Хаукартль — исландский деликатес из частично разложившегося мяса акулы, плоть которой ферментируется до трёх месяцев.

— Иерусалимский кугель — острая запеканка из тонкой варёной лапши, покрытая карамелизированным сахаром.

— Рамен-бургер, в котором привычные булочки заменяют лапшой, а мясную котлету поливают соевым соусом.

— Скландраусис — латвийский пирог, замешанный на свином жире и простокваше. В начинку кладут морковь и картофель, а сверху пирог посыпают сахаром, корицей или тмином.

— Чапалеле — чилийские клёцки, приготовленные из картофеля и муки, которые можно подавать в качестве закуски или как гарнир к мясным блюдам.