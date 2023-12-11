Третий регион России отменил новогодние корпоративы для чиновников, деньги направят бойцам СВО

Глава Тувы Владислав Ховалыг запретил чиновникам республики проводить новогодние корпоративы. Такое решение в правительстве объяснили неэтичностью шумного празднования на фоне специальной военной операции.

"Ховалыг подписал распоряжение, запрещающее проведение новогодних корпоративных мероприятий в трудовых коллективах органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений... Масштабное празднование Нового года неэтично и некорректно на фоне продолжающейся спецоперации", — говорится на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".

Там напомнили, что такое же решение принималось и в прошлом году. Тогда все уровни власти отказались от трат на новогодние гуляния. Освободившиеся средства, как и годом ранее, будут направлены на помощь военнослужащим республики.