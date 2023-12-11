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11 декабря, 10:01

Третий регион России отменил новогодние корпоративы для чиновников, деньги направят бойцам СВО

Губернатор Тувы запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы из-за СВО

Глава Тувы Владислав Ховалыг запретил чиновникам республики проводить новогодние корпоративы. Такое решение в правительстве объяснили неэтичностью шумного празднования на фоне специальной военной операции.

"Ховалыг подписал распоряжение, запрещающее проведение новогодних корпоративных мероприятий в трудовых коллективах органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений... Масштабное празднование Нового года неэтично и некорректно на фоне продолжающейся спецоперации", — говорится на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".

Там напомнили, что такое же решение принималось и в прошлом году. Тогда все уровни власти отказались от трат на новогодние гуляния. Освободившиеся средства, как и годом ранее, будут направлены на помощь военнослужащим республики.

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А ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе координационного совещания руководителей органов государственной власти напомнил чиновникам о неуместности проведения новогодних корпоративов. Он призвал своих подопечных сосредоточиться на работе. Чиновники Брянской области также не будут устраивать праздничные мероприятия в преддверии Нового года, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Мышляева
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