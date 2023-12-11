Российских водителей могут начать штрафовать за нарушение временных ограничений скорости

Министерство транспорта Российской Федерации планирует ввести штрафы в отношении водителей, которые нарушают временные ограничения скорости, размещённые на информационных табло на дорогах. Об этом говорится в проекте постановления правительства.

В настоящее время автомобилистов не штрафуют за нарушение таких ограничений, тогда как дорожная полиция ориентируется только на постоянные знаки. Новые штрафы могут начать выписывать после принятия постановления, сообщает газета "Коммерсант".

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал планы Минтранса. Он призвал действовать внутри правового поля и не штрафовать водителей за несоблюдение временных знаков, которые не входят в ПДД. Кроме того, он увидел препятствия, которые затрудняют принятие постановления.

"А если информация будет меняться? Как это будет фиксироваться, какими ГОСТами это будет определяться? История немного странная, потому что это информационное табло и людей это предупреждает. <…> Когда утром объявление по телевизору о том, что водителей просят не выезжать на дороги общего пользования, таким же образом можно считать нарушением", — рассказал телеканалу "360" эксперт.