Названы наиболее угоняемые в России автомобили

В России назвали марки авто, которые чаще всего оказываются в угоне. Как выяснили эксперты "Страхового дома ВСК", по итогам 2023 года жертвами, как правило, становились владельцы Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Lada и Chery.

"Наиболее угоняемыми моделями авто по итогам 2023 года стали Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Lada Granta", — приводит результат исследования "Газета.ru".

Среди премиальных самым угоняемым стал кроссовер Mercedes-Benz GLE-Class, а в числе китайских машин в лидеры по угонам вышли Chery Tiggo и Exeed TXL. При этом регионом, где было зафиксировано больше всего преступлений, стала Москва (51%), а второе место заняла Самарская область (7%).

Между тем в этом году количество автомобильных угонов в сравнении с предыдущим увеличилось почти на 15%. Чаще всего преступники промышляли в феврале, мае, августе и сентябре, а действовали в корпоративных автопарках (47%). Кстати, страдали от рук автоугонщиков преимущественно женщины (22%).