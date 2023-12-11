Названы наиболее угоняемые в России автомобили
Hyundai, Kia, Mercedes и Chery стали наиболее угоняемыми авто в 2023 году в РФ
В России назвали марки авто, которые чаще всего оказываются в угоне. Как выяснили эксперты "Страхового дома ВСК", по итогам 2023 года жертвами, как правило, становились владельцы Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Lada и Chery.
"Наиболее угоняемыми моделями авто по итогам 2023 года стали Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Lada Granta", — приводит результат исследования "Газета.ru".
Среди премиальных самым угоняемым стал кроссовер Mercedes-Benz GLE-Class, а в числе китайских машин в лидеры по угонам вышли Chery Tiggo и Exeed TXL. При этом регионом, где было зафиксировано больше всего преступлений, стала Москва (51%), а второе место заняла Самарская область (7%).
Между тем в этом году количество автомобильных угонов в сравнении с предыдущим увеличилось почти на 15%. Чаще всего преступники промышляли в феврале, мае, августе и сентябре, а действовали в корпоративных автопарках (47%). Кстати, страдали от рук автоугонщиков преимущественно женщины (22%).
Ранее Лайф уже рассказывал, как защитить свой автомобиль от угона. На машины, оборудованные по упрощённому варианту, необходимо самостоятельно ставить системы. При этом, чтобы максимально обезопасить транспорт, лучше ставить его в гараж или на территорию, которая охраняется.
Shutterstock