Юрист перечислил 5 новогодних "забав", которые могут ударить по кошельку

Употребление алкоголя в общественных местах, неправильный выгул собаки, а также подрыв петард могут стать причиной штрафа в новогоднюю ночь, предупредил юрист Владимир Комсолев в интервью радио Sputnik. Он заметил, что большинство нарушений в праздники происходят из-за излишне выпитого спиртного.

"При алкогольном опьянении речь становится громкой, вы можете сорваться на крик или устроить потасовку с другими людьми. Поэтому первое — это мелкое хулиганство без причинения вреда или с причинением вреда имуществу. Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф от одной до двух тысяч рублей или арест на 15 суток", — отметил эксперт.

А вот за нарушение правил при запуске петард и фейерверков можно лишиться кругленькой суммы — за нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф от 5 до 50 тысяч рублей. Шумная дискотека в квартире, которая доставляет неудобства соседям, также может испортить впечатления от мероприятия штрафом, так как, несмотря на праздник, закон о тишине никто не отменял. Распитие алкоголя в общественных местах может стоить вам от 500 до 1000 рублей, указал юрист.

По его словам, оштрафовать могут и за неправильный выгул собак. Дело в том, что под воздействием спиртного хозяин может упустить пса.