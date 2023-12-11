Врач привёл 10 фактов в защиту "странного" холодца, попавшего в топ-100 худших блюд мира

Несмотря на неприглядный вид и необычную консистенцию, холодец очень богат витаминами и микроэлементами. Об этом в беседе с Лайфом рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов, комментируя попадание изыска русской кухни в список 100 худших блюд в мире по версии онлайн-путеводителя TasteAtlas.

"Думаю, многим непривычна сама консистенция холодца: куски мяса, находящиеся внутри застывшего бульона. Не особо приглядная, конечно, картинка, но блюдо из поджаренной медузы — тоже мегастранно. А уж употребление улиток или жареных сверчков…. Не знаю, как в медузе, но в холодце скрыто очень много витаминов (B12 и B3) и микроэлементов (железо, фосфор, натрий). От того, какое мясо применяют в изготовлении, увеличивается поступление того или иного вещества", — сообщил хирург.

Он объяснил, что свиной студень богат миоглобином и железом, что очень полезно для больных с железодефицитной анемией. Говяжий — повышает поступление витамина А, это важно для пациентов с ослабленным зрением. Холодец из мяса курицы или индейки улучшит восстановление нервных волокон, а ещё в нём меньше холестерина, чем в других вариациях рецепта. Рыбный студень стабилизирует артериальное давление, а также улучшает работу головного мозга и всей нервной системы.

В холодце много коллагена, из-за чего происходит омоложение кожи и укрепление волос. Из-за большого содержания гемоглобина холодец полезен беременным. Кроме того, что немаловажно в праздники, холодец обволакивает стенки желудка и препятствует чрезмерному всасыванию алкоголя. Александр Умнов. Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург.