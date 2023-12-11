Регион

Уведомления отключены

11 декабря, 12:22

Грамоты с гербом Украины выдали малышам в детском саду в Хабаровске

В Хабаровске в МАДОУ № 137 детям вручили грамоты с украинским гербом

<p>Воспитанники МАДОУ № 137 в Хабаровске с грамотами. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mirovay3/15839" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мировая 3.0</a></p>

Воспитанники МАДОУ № 137 в Хабаровске с грамотами. Обложка © t.me / Мировая 3.0

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города Хабаровска "Центр развития ребенка — детский сад № 137" воспитанникам вручили грамоты с украинским гербом.

Вручение детям грамот с гербом Украины в Хабаровске. Видео © t.me / Мировая 3.0

В соцсетях рассказали, что необычные грамоты дети получили за участие в товарищеской встрече в соревнованиях по пионерболу среди команд дошкольного возраста. Примечательно, что на грамотах стоит печать администрации города Хабаровска.

Грамота с гербом Украины, выданная дошкольнику в Хабаровске. Фото © t.me / Мировая 3.0

Грамота с гербом Украины, выданная дошкольнику в Хабаровске. Фото © t.me / Мировая 3.0

На сайте дошкольного учреждения и на портале городской администрации информация о награждении отсутствует.

В Москве в детсаду на теле пятилетнего ребёнка обнаружили ожоги от сигарет

В Москве в детсаду на теле пятилетнего ребёнка обнаружили ожоги от сигарет

Ранее Лайф писал, что аналогичный случай произошёл в детском саду в Чите в прошлом году. Там малышам вручили грамоты с гербом Украины за участие в конкурсе "Мисс и мистер лето – 2022". Позже один из родителей рассказал, что работники учреждения "начали отзваниваться и просить сдать все грамоты обратно".

Ян Поланин
  • Новости
  • Дети
  • Украина
  • Происшествия
  • Общество
  • Хабаровский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров