Грамоты с гербом Украины выдали малышам в детском саду в Хабаровске
В Хабаровске в МАДОУ № 137 детям вручили грамоты с украинским гербом
Воспитанники МАДОУ № 137 в Хабаровске с грамотами. Обложка © t.me / Мировая 3.0
В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города Хабаровска "Центр развития ребенка — детский сад № 137" воспитанникам вручили грамоты с украинским гербом.
Вручение детям грамот с гербом Украины в Хабаровске. Видео © t.me / Мировая 3.0
В соцсетях рассказали, что необычные грамоты дети получили за участие в товарищеской встрече в соревнованиях по пионерболу среди команд дошкольного возраста. Примечательно, что на грамотах стоит печать администрации города Хабаровска.
Грамота с гербом Украины, выданная дошкольнику в Хабаровске. Фото © t.me / Мировая 3.0
На сайте дошкольного учреждения и на портале городской администрации информация о награждении отсутствует.
Ранее Лайф писал, что аналогичный случай произошёл в детском саду в Чите в прошлом году. Там малышам вручили грамоты с гербом Украины за участие в конкурсе "Мисс и мистер лето – 2022". Позже один из родителей рассказал, что работники учреждения "начали отзваниваться и просить сдать все грамоты обратно".