Грамоты с гербом Украины выдали малышам в детском саду в Хабаровске

В соцсетях рассказали, что необычные грамоты дети получили за участие в товарищеской встрече в соревнованиях по пионерболу среди команд дошкольного возраста. Примечательно, что на грамотах стоит печать администрации города Хабаровска.

Ранее Лайф писал, что аналогичный случай произошёл в детском саду в Чите в прошлом году. Там малышам вручили грамоты с гербом Украины за участие в конкурсе "Мисс и мистер лето – 2022". Позже один из родителей рассказал, что работники учреждения "начали отзваниваться и просить сдать все грамоты обратно".