От Shaman до Антонова: Раскрыт список новогодних огоньков и звёзд на главных каналах России 31 декабря

Большинство новогодних огоньков и музыкальных фильмов к последней ночи в году уже было отснято, или же снимаются прямо сейчас. Желающие принять участие в съёмках и попасть на экраны российских телевизоров 31 декабря ещё вполне могут успеть. Представляем вашему вниманию путеводитель по телевизионным программам в новогоднюю ночь, из которых вы узнаете, где и на каких артистов можно будет посмотреть.

На телеканале "Россия" новогодняя программа начнётся с музыкальной телепередачи "Песни от всей души", которую будет вести Андрей Малахов, пишет kp.ru. В студию будут приглашены талантливые, но неизвестные люди со всей страны, чтобы выступить с народными песнями и интересными историями. Поздним вечером начнётся главный в стране "Новогодний Голубой огонёк – 2024" (уже 62-й!). Участие примут многие популярные артисты российской эстрады: Леонид Агутин с Владимиром Пресняковым, Shaman, Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Олег и Родион Газмановы, Филипп Киркоров, Валерия, Александр Розенбаум, Дима Билан, Валерий Сюткин и многие другие. Ведущими станут Николай Басков, Татьяна Веденеева, Мария Ситтель и Андрей Малахов. Среди почётных гостей передачи будут военнослужащие ВС РФ.

Съёмки "Новогодней ночи" на Первом канале на этой неделе ещё не завершены. Список приглашённых артистов сильно пересекается со списком телеканала "Россия", хотя есть в нём и новые имена. То, что звёзды участвуют в записи сразу нескольких новогодних программ, — уже устоявшаяся традиция. На Первом выступят Shaman, Олег Газманов, Григорий Лепс, Юрий Антонов, Александр Маршал, Баста, Полина Гагарина, МакSим, группа "Дискотека Авария" и другие. Также участие примут талантливые выпускники телешоу "Голос". Проводить "Новогоднюю ночь – 2024" будут порядка десяти телеведущих. Также в программу вошли патриотические песни в исполнении военнослужащих.

На СТС Новый год будут встречать юморесками шоу "Уральских пельменей". Праздничная программа получила название "Много шубы из ничего", в ней будут традиционные шутки команды юмористов, трансляция начнётся 31 декабря и продолжится после боя курантов. А в преддверии праздника на канале покажут сериальный сюрприз — "Папины дочки. Новогодние", эфир назначен на 28 декабря 21:00.

На НТВ как до полуночи, так и после будут транслировать музыкальное шоу "Новогодняя маска". В программе — участие многих артистов, которые будут исполнять песни в масках, а без них — блистать юмором. После выступлений все маски будут сорваны. В составе жюри: Филипп Киркоров, Гарик Мартиросян, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Им составят компанию два праздничных стола с непостоянными составами, в которых звёзды будут меняться: Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова, Стас Пьеха, Диана Анкудинова и прочие. К слову, "Маску" будут снимать 12 и 14 декабря и набирать в массовку красиво одетых зрителей от 16 до 50 лет. За участие положен гонорар — 800 рублей. Как туда попасть, вы можете узнать на сайте massovki.net. А поздней ночью на канале покажут праздничный спецвыпуск "Квартирника у Маргулиса".

На ТНТ, как и всегда, состоится праздничный выпуск шоу Comedy Club. А гвоздь новогодней программы — фильм-фантазия "Иван Васильевич меняет всё!" — покажут 31 декабря в 21:00. Сюжет — о том, как айтишник-фрилансер Шурик (Демис Карибидис) случайно пошлёт управдома Буншу (Батрутдинова) в прошлое, где тот возьмёт на себя исполнение царских обязанностей. Помогать ему в этом будет вор Жорж Милославский (Максим Лагашкин). Сам царь Иван Грозный (также Батрутдинов) будет хаотично перемещаться на машине времени по разным эпохам из-за включённого VPN. А режиссёр Якин (Павел Деревянко) попытается увести у Шурика его возлюбленную Зину (Марина Кравец). В картине приняли участие: Ольга Бузова, Анна Асти, Павел Воля, Гоша Куценко, Валентина Мазунина, Денис Дорохов и другие.