Запрос о клопах у французов оказался одним из самых популярных в Google по итогам года

Постельные клопы стали одной из самых волнующих французов тем в 2023 году. А точнее, на фоне нашествия вредителей жителей Франции волновал вопрос о том, как узнать, есть ли в доме эти паразиты, следует из самых популярных запросов в поисковой системе Google.

По данным радиостанции Europe 1, помимо постельных клопов французов также интересовало определение вотума недоверия и "что такое 49.3?". Эти два запроса связаны с массовыми беспорядками, которые прошли во Франции после принятия закона о повышении пенсионного возраста в обход голосования в парламенте. Сделать это позволила та самая статья конституции (49.3), которую премьер-министр страны Элизабет Борн применила в тот раз и в 19 других случаях, за что ей неоднократно выдвигался вотум недоверия. Однако поддержку в ходе голосований он так и не находил.

Также чаще всего жители Франции интересовались у поисковой системы деталями из жизни экс-премьера Эдуара Филиппа и актрисы Брижит Бардо после выхода сериала о ней, нейросетью ChatGPT, скончавшимся актёром "Друзей" Мэттью Перри и футболом.