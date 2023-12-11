Омбудсмен Москалькова перенесла операцию на ноге

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова перенесла операцию по замене коленного сустава. Как стало известно Mash , сейчас омбудсмен восстанавливается.

68-летней правозащитнице провели эндопротезирование правого коленного сустава. Врачи осложнений не фиксировали, по их оценке, нарушений в артериях и нервах ноги нет. Но пока боли в колене сохраняются. Москальковой прописали постельный режим. Также она проходит терапию, принимая кроворазжижающие препараты для предотвращения образования тромбов после операции.