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Опубликовано 11 декабря 2023, 14:58

Омбудсмен Москалькова перенесла операцию на ноге

Москалькова восстанавливается после операции по замене коленного сустава

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова перенесла операцию по замене коленного сустава. Как стало известно Mash, сейчас омбудсмен восстанавливается.

68-летней правозащитнице провели эндопротезирование правого коленного сустава. Врачи осложнений не фиксировали, по их оценке, нарушений в артериях и нервах ноги нет. Но пока боли в колене сохраняются. Москальковой прописали постельный режим. Также она проходит терапию, принимая кроворазжижающие препараты для предотвращения образования тромбов после операции.

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Напомним, 68-летняя Москалькова на прошлой неделе сообщила журналистам, что лежит в больнице и ей предстоит "небольшая операция".

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Андрей Бражников
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