Тулячку-онлифанщицу хотят лишить родительских прав за откровенные стримы в присутствии детей

Жительницу Тулы просят лишить родительских прав за откровенные стримы, которые она ведёт пьяной в присутствии детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOТ.

Момент из прямой трансляции жительницы Тулы. Видео © t.me / SHOT

По информации канала, 38-летняя Екатерина регулярно снимает видео эротического содержания в приложении для общения. Во время прямых трансляций женщина обнажается на камеру с алкоголем в руках. Рядом с ней в этот момент находятся её дети, которые просят мать отдать телефон и не позорить семью на весь город. В ответ на просьбы онлифанщица матами выгоняет их из комнаты.

Примечательно, что ранее тулячку уже лишали родительских прав. Она завязала с алкоголем на год, после чего ей вернули детей — 13-летнего сына и 12-летнюю дочь. У женщины есть муж, однако это не мешает ей делиться откровенными видео в Интернете. Кроме того, у неё около 110 тысяч рублей долгов по кредитам.

В настоящее время знакомые с ситуацией люди обратились за помощью в правоохранительные органы. Они требуют провести проверку по факту происходящего, а также лишить горе-мать родительских прав.