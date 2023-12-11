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11 декабря, 12:46

Тулячку-онлифанщицу хотят лишить родительских прав за откровенные стримы в присутствии детей

SHOT: Пьяная жительница Тулы снимает откровенные видео в присутствии детей

<p>Жительница Тулы, снимающая откровенные видео в присутствии детей. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/60327?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Жительница Тулы, снимающая откровенные видео в присутствии детей. Обложка © t.me / SHOT

Жительницу Тулы просят лишить родительских прав за откровенные стримы, которые она ведёт пьяной в присутствии детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOТ.

Момент из прямой трансляции жительницы Тулы. Видео © t.me / SHOT

По информации канала, 38-летняя Екатерина регулярно снимает видео эротического содержания в приложении для общения. Во время прямых трансляций женщина обнажается на камеру с алкоголем в руках. Рядом с ней в этот момент находятся её дети, которые просят мать отдать телефон и не позорить семью на весь город. В ответ на просьбы онлифанщица матами выгоняет их из комнаты.

Примечательно, что ранее тулячку уже лишали родительских прав. Она завязала с алкоголем на год, после чего ей вернули детей — 13-летнего сына и 12-летнюю дочь. У женщины есть муж, однако это не мешает ей делиться откровенными видео в Интернете. Кроме того, у неё около 110 тысяч рублей долгов по кредитам.

В настоящее время знакомые с ситуацией люди обратились за помощью в правоохранительные органы. Они требуют провести проверку по факту происходящего, а также лишить горе-мать родительских прав.

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Ранее Лайф писал, что жительница Якутии жестоко избила ребёнка в прямом эфире. Она бросала его на пол, а также угрожала отрезать пальцы. Оказалось, что во время эфира женщина якобы обнаружила, что ребёнок что-то украл из её сумки. Рядом находились ещё двое маленьких детей.

Ян Поланин
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