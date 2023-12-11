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11 декабря, 13:28

Политолог объяснил готовность Киева "попрыгать и сплясать" ради членства в ЕС

Политолог Бредихин увидел в словах Кулебы о ЕС готовность убрать Зеленского

Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что страна для вступления в Евросоюз готова "попрыгать и сплясать", можно расценивать даже как готовность сменить действующую власть — Владимира Зеленского. Об этом заявил политолог, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

В беседе с RT он обратил внимание, что опыт ничему не учит Украину, ведь на Евромайдане многие уже и "прыгали", и "плясали".

"Здесь заключается смысл не столько в этом эксклюзивном "обряде" для вступления Украины в ЕС, а Кулеба говорит о том, что они готовы и к смене власти ради того, чтобы Украина вступила в ЕС", — сказал Бредихин.

Так, в случае если ЕС "даст отмашку" и заявит, что членство Киева зависит от нынешнего главы украинского государства, то "будет раскручен" совсем другой кандидат, который европейским властям и западным кураторам "приглянётся" намного больше.

Кстати, по данным российской разведки, Запад уже начал рассматривать замену Владимиру Зеленскому. Так, в числе кандидатур на пост украинского президента, например, главком ВСУ Валерий Залужный, у которого в последнее время обострился конфликт с Зеленским.

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Как уже рассказывал Лайф, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно станет членом Евросоюза перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Он отметил, что ради членства Киев готов даже "попрыгать и сплясать", если это потребуется.

Обложка ©

Getty Images / Andre Luis Alves

Николь Вербер
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