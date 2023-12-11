"Взломщиком", обчистившим квартиру Градского, оказался старший сын музыканта

Появились подробности насчёт ситуации с квартирой покойного российского певца и композитора Александра Градского, откуда в воскресенье вечером были вывезены вещи. Их забрал старший сын артиста Даниил, однако взял он только своё имущество. Об этом рассказал его адвокат Шота Горгадзе.

"Квартиру никто не вскрывал. Даниил открыл её своим ключом. И да, он вывез свои личные вещи, на что имеет право", — сообщил адвокат в беседе с mk.ru.

Он объяснил, что, несмотря на то что суд в первой инстанции принял решение отдать эту квартиру в центре Москвы вдове композитора Марине и её двум сыновьям, которые приходятся Градскому младшими детьми, Даниил Градский имел право забрать из квартиры свои вещи, не предупредив об этом намерении официальных наследников. Дело в том, что решение суда ещё не вступило в законную силу и пока не является обязательным для исполнения, так как может быть пересмотрено. Кроме того, на него подана апелляция, по которой ещё даже не назначили заседания.

По словам Горгадзе, при апелляции к имущественной массе Градского будет применён запрет на использование, но это не относится к личным вещам его сына. То, что он забрал именно свою собственность, можно легко доказать благодаря тому, что всё из имущественной массы покойного композитора было внесено в опись, а Даниил забрал только то, чего в ней не было и чем сам пользовался, пока жил и работал в этой квартире.