Bloomberg назвал Абу-Даби новым центром притяжения миллиардеров 11 декабря, 13:11 Обложка © Shutterstock

Столица Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби становится новым центром притяжения миллиардеров из различных стран мира. По данным агентства Bloomberg, десятки богатейших людей планеты уже перевели сюда свои активы с Британских Виргинских островов, Каймановых островов, Маврикия, Сингапура, создав компании специального назначения (SPV).

По данным компании M/HQ, в свободной зоне и финансовом центре Abu Dhabi Global Market (ADGM) сейчас действует более пяти тысяч SPV, при этом ещё в 2016 году их было всего 46.

Как пишет Bloomberg, одна из причин привлекательности свободной зоны Abu Dhabi Global Market в том, что власти ОАЭ не стали вводить санкции против России и связанных с ней компаний. Кроме того, ADGM привлекает миллиардеров гарантиями защиты активов от иностранных юрисдикций, а также широкой сетью соглашений ОАЭ с другими странами об избежании двойного налогообложения.

А ранее Лайф рассказывал, что правящая династия ОАЭ сдвинула владельцев Walmart в рейтинге богатейших семей. Так, состояние семьи Аль Нахайян оценивается в 305 миллиардов долларов. Эта династия десятилетиями управляла территорией ОАЭ, и сейчас представитель этой семьи Мухаммед бен Заид Аль Нахайян является президентом государства.

Авторы Александра Вишнякова