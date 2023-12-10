Песков: Многие в мире следили за визитом Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Многие в мире следили за визитом президента России Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Внимание многих в мире и особенно в самом регионе было приковано к этим контактам Путина. И Эмираты, и Королевство Саудовская Аравия — это очень важные наши партнёры в арабском мире", — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что эти страны играют одну из главных ролей в стабилизации международных рынков энергоносителей. Также они оказывают огромное влияние на происходящее в регионе.
Напомним, 6 декабря Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. В Абу-Даби российского лидера встретили пышно: истребители украсили небо в цвета флага РФ, а кортеж ждал почётный караул. В ходе переговоров с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном глава государства отметил "беспрецедентно высокий" уровень отношений между странами, вклад арабского государства в мировую стабильность и поблагодарил своего коллегу за землю под православный храм. После этого Путин прилетел в Эр-Рияд, где встретился с наследным принцем королевства Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом. К слову, на протяжении всего небольшого турне российского лидера сопровождали Су-35. По словам Дмитрия Пескова, это было сделано из соображений безопасности.
ТАСС / Сергей Савостьянов