Песков: Многие в мире следили за визитом Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Многие в мире следили за визитом президента России Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Внимание многих в мире и особенно в самом регионе было приковано к этим контактам Путина. И Эмираты, и Королевство Саудовская Аравия — это очень важные наши партнёры в арабском мире", — сказал он.