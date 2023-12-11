В Москве начали серийное производство материнских плат на российских процессорах

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработал и запустил производство материнских плат, в которых будет поддержка российских процессоров. Компания только для собственных нужд планирует в следующем году изготовить порядка 30 тысяч экземпляров. Об этом со ссылкой на заявление министра Правительства Москвы и главы Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислава Овчинского сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" в месяц выпускает свыше 45 различных типов устройств объёмом до 4000 единиц. Компания разрабатывает собственные продукты. Так, инженеры предприятия за 18 месяцев создали универсальную материнскую плату, которую можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках, телевизорах", — заявил руководитель департамента, отметив, что материнская плата создавалась под российские процессоры "Элвис" и "Байкал" с применением соответствующей схемотехники, позволяющей гарантировать независимость отечественного аппаратного обеспечения.

Компания "Некс-Т" уже запустила производство материнских плат в подмосковном Зеленограде. В следующем году их начнут выпускать на производственных линиях площадки "Печатники" в объёмах около 30 тысяч штук в год.

Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев отметил, что компания намерена полностью закрыть свои потребности в готовой продукции и новинках, которые планируют выпустить в грядущем году. А гендиректор "Некс-Т" Владимир Крикушенко рассказал, что уже сейчас есть большой спрос на российские материнские платы.

ОЭЗ "Технополис Москва" — территория с особым юридическим статусом, где на инвесторов распространяется льготный режим предпринимательской деятельности. Организация на протяжении нескольких лет сохраняет лидерство в сфере международных и национальных отраслевых рейтингов.