Посла Дании вызвали на ковёр в МИД за скандальное интервью о России

Посла Дании в Москве Якоба Хеннингсена вызвали в российский МИД после его скандальных заявлений о деятельности иностранных компаний в РФ, которые он сделал датским СМИ. Об этом сказано в сообщении дипломатического ведомства.

"В МИД России был вызван посол Дании в Москве Якоб Хеннингсен в связи с его провокационными высказываниями в датских СМИ относительно деятельности иностранных компаний в России", — говорится в публикации.

В министерстве Хеннингсену указали на то, что его оценки в вопросах российской экономики и основ права неприемлемы и граничат со вмешательством во внутренние дела государства. Кроме того, распространение дипломатом подобных домыслов нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и идёт наперекор самой сути посольской деятельности в стране пребывания.