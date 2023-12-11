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11 декабря, 14:03

Посла Дании вызвали на ковёр в МИД за скандальное интервью о России

Посла Дании в Москве Хеннингсена вызвали в МИД после публикаций в датских СМИ

<p>Посол Дании в Москве Якоб Хеннингсен. Обложка © ТАСС / Владимир Астапкович</p>

Посол Дании в Москве Якоб Хеннингсен. Обложка © ТАСС / Владимир Астапкович

Посла Дании в Москве Якоба Хеннингсена вызвали в российский МИД после его скандальных заявлений о деятельности иностранных компаний в РФ, которые он сделал датским СМИ. Об этом сказано в сообщении дипломатического ведомства.

"В МИД России был вызван посол Дании в Москве Якоб Хеннингсен в связи с его провокационными высказываниями в датских СМИ относительно деятельности иностранных компаний в России", — говорится в публикации.

В министерстве Хеннингсену указали на то, что его оценки в вопросах российской экономики и основ права неприемлемы и граничат со вмешательством во внутренние дела государства. Кроме того, распространение дипломатом подобных домыслов нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и идёт наперекор самой сути посольской деятельности в стране пребывания.

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А ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что Москва не оставит без ответа присоединение Молдавии к четырём пакетам антироссийских санкций.

Юрий Лысенко
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