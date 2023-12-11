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Медведев: Конституция РФ за 30 лет доказала работоспособность

11 декабря, 14:19
<p>Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина</p>

Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Конституция — это очень важный документ, но он не должен меняться практически каждый год, поскольку это обесценивает нормативный характер положений основного закона, его принципы и главенствующую роль. К тому же Российская Конституция за 30 лет доказала свою работоспособность. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

"Конституция не должна приниматься часто, да и обновляться она часто не должна. Но это не значит, что это застывший документ, конечно... У нас этой Конституции 30 лет, она в целом себя показала как действующий инструмент", заявил Медведев.

Он подчеркнул, что вся правовая система страны во все периоды была выстроена таким образом, что иерархия нормативных актов сообразуется с основным законом.

Назначение выборов президента в России сочли торжеством демократии на фоне их отмены на Украине

Назначение выборов президента в России сочли торжеством демократии на фоне их отмены на Украине

Напомним, что 12 декабря в России отмечается День Конституции. Завтра президент РФ Владимир Путин традиционно встретится с судьями Конституционного суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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