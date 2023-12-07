Назначение выборов президента в России сочли торжеством демократии на фоне их отмены на Украине

Российская Федерация планирует проведение президентских выборов с соблюдением всех законов и в первую очередь конституции. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

"Во-первых, мы обязаны проводить выборы, у нас есть конституция. Поэтому с этой точки зрения мы абсолютно действуем календарно в графике с соблюдением всех законов и в первую очередь — ещё раз повторю — Конституции РФ", — отметил он.

Внешняя значимость процедуры выборов куда более важна, нежели её внутренний компонент, хотя социологические опросы показывают очень высокий уровень доверия в народе президенту РФ Владимиру Путину и проводимой им политике — от СВО до социальных и экономических мер. Однако, главное, что должны показать грядущие президентские выборы, — легитимность процесса. При том что победа президента Путина на них с подавляющим большинством голосов и при огромной явке кажется собеседнику Лайфа наиболее вероятным результатом.

"Легитимность должна подчеркнуть то, что народ России поддерживает своё правительство, поддерживает президента, поддерживает политику, которая проводится нашими властями, и, соответственно, это будет снимать огромное количество вопросов, относительно того, что Россия — это демократическая страна, которая живёт пусть даже и в современной вот этой ситуации проведения СВО, но она живёт по демократическим принципам", — объяснил профессор.

Это особенно важно на фоне того, насколько грязно сегодня развивается предвыборная кампания президента США Джо Байдена, не говоря уже о том, что на Украине вообще отказываются проводить выборы главы государства в положенный срок, напомнил Баширов. В этом свете выборы на должность президента России 17 марта будут иметь огромное значение и станут ориентиром для международной политики.