"Наши дети будут лучше нас": Путин оставил пронзительное послание в архангельской школе № 7

Президент России Владимир Путин из Северодвинска прилетел в Архангельск, где он посетил школу № 7 в округе Майская Горка — самую большую в регионе. В образовательном учреждении, рассчитанном на 1,6 тысячи учеников, установлено современное оборудование, есть два спортзала, тренажёрный зал и даже бассейн с пятью дорожками. После экскурсии по школе Владимир Путин оставил ученикам и педагогическому составу послание на память: "Наши дети будут лучше нас".