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11 декабря, 14:32

"Наши дети будут лучше нас": Путин оставил пронзительное послание в архангельской школе № 7

Путин прибыл в Архангельск и посетил самую большую школу региона

Президент России Владимир Путин из Северодвинска прилетел в Архангельск, где он посетил школу № 7 в округе Майская Горка — самую большую в регионе. В образовательном учреждении, рассчитанном на 1,6 тысячи учеников, установлено современное оборудование, есть два спортзала, тренажёрный зал и даже бассейн с пятью дорожками. После экскурсии по школе Владимир Путин оставил ученикам и педагогическому составу послание на память: "Наши дети будут лучше нас".

Путин оставил памятное послание в школе № 7 округа Майская Горка в Архангельске. Видео © LIFE

Школа № 7, о которой идёт речь, построена благодаря участию Архангельской области в национальном проекте "Образование".

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Ранее Лайф писал, что Владимир Путин за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей удостоил медали ордена "Родительская слава" многодетную семью из Уфы. Награды удостоены Аль-Сурури Яхья Мохамед и Галия Давлетбаева. В семье воспитывают детей на основе исламского вероисповедания, не забывая приучать их к труду.

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LIFE

Алексей Берковиц
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