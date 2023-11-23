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23 ноября, 19:51

Путин поздравил сборную России с победой в Открытой олимпиаде по астрономии

<p>Сборная России на II Открытой Международной астрономической олимпиаде. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mos_sobyanin/8164" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мэр Москвы Сергей Собянин</a></p>

Сборная России на II Открытой Международной астрономической олимпиаде. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с победой в Открытой международной астрономической олимпиаде. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Искренне рад, что российская сборная вновь стала триумфатором этих престижных соревнований, уверенно завоевала шесть из шести возможных медалей высшей пробы", — говорится в праздничной телеграмме главы государства.

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Путин отметил глубокие знания, отличную подготовку и командную сплочённость школьников, подчеркнул, что сборная подтвердила "преемственность лучших традиций отечественного образования", и пожелал победителям новых достижений. Кроме того, президент выразил благодарность родителям ребят, их учителям и наставникам.

Также российскую команду поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что на базе образовательного центра "Сириус" состязались школьники из 14 стран. Они выполнили практические и теоретические задания, а также короткую исследовательскую работу. В результате абсолютным победителем стал москвич Дмитрий Тимофеев из школы Центра педагогического мастерства (ЦПМ). Золото также получили Егор Потапов (г. Долгопрудный, физтех-лицей им. П.Л. Капицы), Кирилл Рощин и Дмитрий Санковский (Москва, ЦПМ), Святослав Суглобов и Константин Телелюхин (Москва, школа № 57).

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А ранее Лайф писал, что в Донецке открылось представительство платформы "Россия — страна возможностей". Теперь у участников проектов, конкурсов и олимпиад, организаций-партнёров и профессиональных сообществ появилась точка притяжения для совместной работы, реализации идей и инициатив.

Лариса Сафронова
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