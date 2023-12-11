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11 декабря, 16:06

МВД РФ выступило против возвращения штрафов за среднюю скорость

МВД России выступает против штрафов для водителей на основании фиксации средней скорости и временных ограничений на табло. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Всем автолюбителям страны хочу сказать: МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках", заявила Волк.

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Напомним, ранее Лайф сообщал, что в России могут снова ввести штрафы за превышение средней скорости. ГИБДД перестала штрафовать водителей за это в 2021 году, когда Верховный суд счёл неправомерным указание в качестве места совершения нарушения неопределённого участка дороги между камерами, а не конкретной точки. Однако недавно Минтранс предложил вернуться к этой практике. Также ведомство предложило ввести штрафы для водителей, которые нарушают временные ограничения скорости, размещённые на информационных табло на дорогах.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Александра Вишнякова
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