Медведев не исключил внесение точечных изменений в Конституцию России

Конституцию Российской Федерации могут дополнить точечными поправками, сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

"Донастройка будет происходить, а новую конституцию пока, мне кажется, нет смысла обсуждать", — сказал он, отметив, что российской Конституции и не нужны кардинальные перемены, но точечные поправки точно будут сделаны.