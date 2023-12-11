Медведев не исключил внесение точечных изменений в Конституцию России
Конституцию Российской Федерации могут дополнить точечными поправками, сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.
"Донастройка будет происходить, а новую конституцию пока, мне кажется, нет смысла обсуждать", — сказал он, отметив, что российской Конституции и не нужны кардинальные перемены, но точечные поправки точно будут сделаны.
Ранее Медведев заявил, что уверен в результатах выборов президента РФ в марте 2024. По его словам, президенту Российской Федерации Владимиру Путину предстоит ещё многое сделать для страны.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина