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11 декабря, 16:31

Медведев не исключил внесение точечных изменений в Конституцию России

Конституцию Российской Федерации могут дополнить точечными поправками, сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

"Донастройка будет происходить, а новую конституцию пока, мне кажется, нет смысла обсуждать",  сказал он, отметив, что российской Конституции и не нужны кардинальные перемены, но точечные поправки точно будут сделаны.

Медведев назвал "отдельной болью" для России ситуацию на Украине

Медведев назвал "отдельной болью" для России ситуацию на Украине

Ранее Медведев заявил, что уверен в результатах выборов президента РФ в марте 2024. По его словам, президенту Российской Федерации Владимиру Путину предстоит ещё многое сделать для страны.

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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Юрий Лысенко
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