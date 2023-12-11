Медведев назвал "отдельной болью" для России ситуацию на Украине

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ситуацию на Украине "отдельной болью" для нашей страны. Об этом председатель "Единой России" заявил на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции, говоря о том, что на сегодняшний день происходит в восточноевропейских странах, где по приказу властей уничтожаются памятники.