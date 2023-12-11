Медведев назвал "отдельной болью" для России ситуацию на Украине
Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ситуацию на Украине "отдельной болью" для нашей страны. Об этом председатель "Единой России" заявил на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции, говоря о том, что на сегодняшний день происходит в восточноевропейских странах, где по приказу властей уничтожаются памятники.
"Я уж не говорю про Украину — это вообще отдельная история, отдельная боль. <...> Ну это же кощунство, абсолютный цинизм", — подчеркнул политик, рассказывая о попытках стран переписать историю и оспорить заслуги СССР в период Второй мировой войны.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине разгорелся громкий скандал из-за отказа сносить советские памятники. Жители сразу нескольких сёл оказались против сноса мемориалов, посвящённых советским воинам, и выступили за то, чтобы сооружения остались. При этом в Киеве на днях демонтировали памятник командиру Гражданской войны Щорсу. В процессе ему пришлось отпиливать копыта. После сноса монумент отвезли в Государственный музей авиации Украины имени Антонова.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина