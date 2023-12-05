В Польше из 561 памятника советским воинам-освободителям снесли 468
Минобороны: В Польше демонтировали 468 памятников советским воинам, в Чехии — 28
Снос памятника Красной армии в польском городе Глубчице. Обложка © ТАСС / EPA / Krzysztof Swiderski
Из 561 памятника советским воинам, которые были установлены в Польше, на сегодняшний день 468 уже снесены. Об этом сообщил врио главы департамента Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, выступая на круглом столе на тему "Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам".
"В Польше на момент создания наших представительств был выявлен 561 такой памятник вне мест воинских захоронений. По состоянию на 1 декабря 2023 года официально ликвидировано 468, полностью уничтожены, осталось всего 93 памятника", — сказал он.
По словам Таранова, тенденция наблюдается и в Чехии, однако там из 665 мемориальных объектов ликвидировано только 28. При этом ещё на 22 снята символика, в том числе красные звёзды и надписи. Всего же на территории европейских государств на сегодняшний день демонтировано более трёх тысяч памятников советским солдатам, и эта цифра благодаря законам о "декоммунизации" будет расти, уверен представитель Минобороны.
Снос монументов, связанных с Россией, продолжается и на Украине. Так, в начале ноября во Львове демонтировали памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. Он был установлен на одноимённой улице, которая ныне носит имя гетмана Украины Выговского. А в Киеве неделей позже снесли памятник Пушкину, который неоднократно оскверняли вандалы.